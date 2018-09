Anot Ukrainos politikų, euroatlantinį tikslą Ukrainos prezidentas į konstituciją siūlo įrašyti pagal Lietuvos pavyzdį po konsultacijų su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. „Labai prašyčiau, kad šie projektai (dėl konstitucijos pakeitimų) būtų kuo greičiau išnagrinėti, įtraukti į darbotvarkę ir pateikti Konstituciniams Teismui, kad pokyčiai, įvykę po Orumo revoliucijos, būtų nepakeičiami ir neįvyktų revanšas“, – per susitikimą su Aukščiausiosios Rados lyderiais sakė Ukrainos vadovas, turėdamas omenyje 2013–2014 metų Maidano revoliuciją, nuvertusią prorusišką prezidentą Viktorą Janukovyčių. „Noriu ypač pabrėžti, kad bet kokio kitokio formato dokumentas, nenumatantis teisinių įsipareigojimų, iš tikrųjų yra, švelniai tariant, neveiksmingas“, – pridūrė P. Porošenka. Jį cituoja „Interfax“ naujienų agentūra. P. Porošenkos Aukščiausiajai Radai pateiktame siūlomų konstitucijos pataisų projekte numatoma, kad į pagrindinio šalies įstatymo preambulę ir tris straipsnius būtų įtrauktos nuostatos, kad „patvirtinama Ukrainos tautos europinė tapatybė ir Ukrainos europinio bei euroatlantinio kurso nekeičiamumas“, taip pat kad prezidentas yra „valstybės strateginio kurso įgyti visavertę Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje garantas“. „Tarpinėse nuostatose aiškiai fiksuojame poziciją, kad pašaliname normą, kuria remiantis Ukrainoje buvo laikomas (Rusijos) Juodosios jūros laivynas. Pakeitus konstituciją nebebus konstitucinio pagrindo tokiai (padėčiai)“, – pabrėžė prezidentas. Anksčiau Rusijos Juodosios laivynas, pagal susitarimą su Ukraina, bazavosi Sevastopolio uostamiestyje Krymo pusiasialyje. Po Maidano revoliucijos Krymas buvo okupuotas Rusijos pajėgų ir galiausiai aneksuotas. Ukrainos Aukščiausiosios Rados narė, Ukrainos nuolatinės delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovė Iryna Friz teigė, toks sprendimas priimtas pagal Lietuvos pavyzdį, o šio Ukrainos euroatlantinės integracijos kelio įteisinimo privalumai ne kartą buvo aptarti su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu. Apie tokias konsultacijas BNS patvirtino ir D. Žalimas. „Esminės nuostatos perimtos iš mūsų konstitucijos, tik pritaikant prie Ukrainos situacijos. Tokios konsultacijos su Ukrainos aukščiausiais pareigūnais vyko“, – BNS sakė D. Žalimas.











5 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.