Krašto apsaugos ministerija BNS informavo, kad diskusijoje dalyvaus Lietuvos, Lenkijos ir JAV gynybos institucijų ir tarptautinių štabų atstovai, taip pat biurus Vašingtone ir Varšuvoje turinčio analitinio centro CEPA, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstovai. Suvalkų koridoriumi vadinamas maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožas, kuris iš Vakarų ribojasi su Karaliaučiaus kraštu, o iš Rytų - su Baltarusija. Karo atveju jo užgrobimas užvertų NATO sąjungininkams sausumos kelią iki Baltijos šalių, todėl šios teritorijos apsauga yra dažnas klausimas gynybos pareigūnų pasitarimuose. Antradienį ekspertai taip pat lankysis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione Marijampolėje. Diskusijos apie atgrasymo ir gynybos stiprinimą NATO šiaurės rytų sparne Lietuvoje vyksta nuo pirmadienio. Be kitų ekspertų jose dalyvauja CEPA prezidentas Peteris Doranas, taip pat šio centro analitikas, atsargos generolas Benas Hodgesas, tarnybos metu dažnai žvalgęs Suvalkų koridorių iš oro. Praėjusią savaitę JAV analitinis centras „RAND Corporation“ pareiškė, kad nepaisant NATO veiksmų Rusijai atgrasyti, ji turėtų pranašumą prieš Aljansą pirmosiomis konflikto Baltijos jūros regione dienomis. Tokia ataskaita paskelbta regione tebetvyrant nerimui dėl Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir Maskvos įsitraukimo į konfliktą Rytų Ukrainoje. Reaguodama į tai NATO pernai kiekvienoje Baltijos šalyje ir Lenkijoje dislokavo po maždaug tūkstančio karių tarptautinius batalionus, į Lenkiją perkelta JAV brigada iš 4 tūkst. karių. Tačiau nepaisant šių priemonių, „Rusija turėtų žymų laiko ir atstumo pranašumą per pirmąsias konvencinės sausumos kampanijos Baltijos šalyse dienas ar savaites“, nurodė „RAND Corporation“.

