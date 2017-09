„Ambasadorius pažymėjo, jog dar yra nemažai šalių nesilaikančių savo tarptautinių įsipareigojimų, skleidžiančių dezinformaciją, vykdančių agresiją kitų šalių atžvilgiu. (...) Be to, pabrėžė ambasadorius, Rusijos statoma atominė elektrinė Lietuvos kaimynystėje esančioje Baltarusijoje ir „Nord Stream 2“ dujotiekio projektas - tai politiniai įrankiai, skirti įbauginti Europos šalis“, - teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime. Demokratijų bendrija buvo įkurta 2000 metais Varšuvoje įvykusios ministrų konferencijos metu. Tai tarpvyriausybinė demokratiją remiančių ir jos principų besilaikančių valstybių organizacija, kurios tikslas – stiprinti ir platinti demokratines normas ir vertybes. Lietuvos teigimu, Baltarusija stato branduolinę jėgainę pažeisdama Espo ir Orhuso konvencijų nuostatas. Be to, Baltarusija nepateikė jokių tyrimais pagrįstų paaiškinimų, kodėl AE statyti pasirinkta Astravo aikštelė, esanti tik už 50 kilometrų nuo Vilniaus, neatlikta jokio vertinimo apie avarijos atveju galimą radiologinį poveikį tarpvalstybiniams vandenims, Lietuvos gyventojams ir aplinkai. 65 proc. Lietuvos gyventojų mano, jog Astravo AE kelia grėsmę šalies saugumui, parodė naujienų agentūros BNS užsakymu atlikta visuomenės apklausa. Beveik 10 mlrd. eurų vertės „Nord Stream 2“ projektą Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ kartu su Vakarų Europos energetikos milžinėmis tikisi pradėti įgyvendinti 2018-ųjų balandį. Jam labai priešinasi Danija, kurios Vyriausybė pasiūlė keisti šalies įstatymus, kad būtų sudarytos galimybės blokuoti projektą. Projektui prieštarauja Lietuva ir kitos valstybės. Lenkijos premjerė Beata Szydlo (Beata Šydlo) anksčiau teigė, kad „Nord Stream 2“ Europai nereikalingas, jis gali ją suskaldyti. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė taip pat teigia, kad projektas gali suskaldyti Europą, nes yra ne komercinis, o geopolitinis, juo siekiama pakenkti Ukrainai. Tokios nuomonės laikosi ir Estija su Latvija.

