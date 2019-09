Skelbiama, kad vos per tris dienas vaizdo klipas dainai „Maskva“ sulaukė 1,4 mln. paspaudimų „nepatinka“ ir rugsėjo 10 dieną iš platformos buvo pašalintas.

Dainoje šlovinamas Maskvos miestas ir valdantysis režimas, tyčiojamasi iš antivyriausybinių protestų ir džiaugiamasi, kad šiame mieste nevyksta homoseksualių asmenų eitynės.

Dainoje skamba tokie žodžiai, kaip „suvalgysiu mėsainį į (Maskvos mero) Sobianino sveikatą“ ir „neinu į mitingus ir neužsiimu mėšlu“.

Vaizdo klipas buvo pristatytas Maskvos dienos proga 2019 metų rugsėjo 7 dieną – likus dienai iki rinkimų į Maskvos Dūmą.

Dėl pasirinkto premjeros laiko reperiai socialinėje žiniasklaidoje sulaukė nemenkos kritikos, esą, jiems už dainą sumokėjo valdžia. Žinoma, muzikantai tokius kaltinimus neigė.

„Vaikinai nuoširdžiai dėkoja visiems Maskvos mokesčių mokėtojams, kurie visa tai finansavo iš savo kišenės“, – „Twitter“ parašė vienas garsus tinklaraštininkas, o kitas pastebėjo, jog daina norima „priversti žmones gerbti savo valdžią“.

Štai kaip skamba vieno iš komentarų vertimas: „Dvi kvailiausios Kremliaus strategijos: 1) talžyti žmones guminėmis lazdomis, siekiant priversti gerbti valdžią 2) parodyti Timati vaizdo klipą, turintį priversti gerbti valdžią“.

Timati iš pradžių į tokią žiūrovų neapykantą reagavo pareikšdamas, jog dėl dainos nejaučia jokios gėdos, ir tikindamas, kad už ją niekas jam nesumokėjo, tačiau dabar šiuos komentarus ištrynė ir pripažino, kad dainos tekstas galbūt „perlenkia lazdą“.

„Pasiekiau naują rekordą. Tik man to visai nereikėjo, nesiekiau to. Tikrai nenorėjau nieko užgauti. Labai myliu savo miestą, manau, kad dabar jis atrodo geriausiai per visus 36 mano gyvenimo metus, o už tai esu dėkinga tiems, kas leido tam progresui įvykti. Man tikrai nereikia visų tų nesąmonių, todėl ištryniau vaizdo klipą, noriu tam negatyvui užkirsti kelią“, – parašė Timati.

Reperis Timati ir Vladimiras Putinas Reuters / Scanpix

Reperis Timati – gerai žinomas Rusijos prezidento Vladimiro Putino šalininkas ir šalies valdančiojo režimo rėmėjas. Dėl savo simpatijų Timati dažnai sulaukia kritikos, tad nemažai žmonių sako: naujos dainos turinys jų visai nenustebinęs.

Šis įrašas „Twitter“ – vienas iš daugelio, kaltinančių Timati imant pinigus iš Rusijos valdžios. Štai jo vertimas: „Mane labai glumina faktas, kad genijai iš Maskvos mero administracijos taip smarkiai atitrūkę nuo realybės, jog mano, kad juos išgelbės Timati daina. Kaip miela, Timati neina į protestus, tai ir kitus paskatins liautis tai darius“.

Timati – tarptautiniu mastu žinomas hiphopo atlikėjas, turėjęs bendrų projektų su Snoop Doggu, Craigu Davidu ir Timbaland.

Guf taip pat gerai žinomas Rusijoje, socialiniame tinkle „Instagram“ jis turi 1,6 mln. sekėjų. Būtent ten paskelbė emocingą atsiprašymą už dainą ir patikino, kad buvo apgautas.

„Esu šokiruotas. Man labai gaila. Nežinojau, kad po dienos bus rinkimai. Man sakė, kad sostinės dienos proga reikia pašlovinti miestą. Už tai negavau nė rublio, prisiekiu. Jie mane apgavo, manimi pasinaudojo. Labai visų atsiprašau, labai didžiuojuosi mūsų jaunimu, besidominčiu politika ir kuriančių šviesesnę ateitį“, – kalbėjo Guf.

Rinkimuose „Vieningosios Rusijos“ kandidatai gavo 25 mandatus iš 45 (15 mažiau, nei turėjo prieš tai).

Reperis Timati rudenį koncertuoti atvyksta į Lietuvą. Timati koncertas „Pramogų arena“ Vilniuje įvyks lapkričio 22 dieną. Dėl atviros paramos Vladimiro Putino režimui anksčiau buvo svarstyta neįleisti atlikėjo į Lietuvą.