Anksčiau buvo pranešta, kad Gran Kanarijoje buvo evakuota apie 4 tūkst. gyventojų. Informacijos apie galimas aukas ir nukentėjusiuosius šiuo metu nėra.

Gaisrai apėmė 3,4 tūkst. hektarų teritoriją, kur, be kita ko, įsikūręs Tamadabos gamtos draustinis, esantis į šiaurės vakarus nuo salos, kurioje auga unikalios kanarinės pušys.

Su gaisru kovoja šimtai ugniagesių, pasitelkiantys ir aviaciją.

Atsižvelgiant į kylančią oro temperatūrą, prognozuojama, kad liepsnas pavyks suvaldyti tik po kelių dienų.

Gaisras antroje pagal gyventojų skaičių ir trečioje pagal dydį Kanarų saloje prasidėjo šeštadienį. Anksčiau ten įsiplieskė dar du gaisrai, kuriuos ugniagesiai suvaldė, bet kol kas nesugebėjo visiškai užgesinti.

Šimtai saloje esančių viešbučių buvo ištuštinti ir uždaryti neribotam laikui, kadangi stiprus vėjas ir kaitra vis plečia gaisro židinio plotus. Gaisras įsiplieskė kiek Šiauriau centrinės salos dalies, tačiau dar sekmadienio vakarą pasiekė Tejeda miestą, kuris yra maždaug 40 km nuo gaisro židinio vietos.

Per savaitę salą niokoja jau trečias gaisras, tačiau šis – visų pražūtingiausias. Iš viso saloje evakuota žmonių iš apytikriai 40 nedidelių apylinkių miestelių. Labiausiai paveiktos Tejeda, Valleseco, San Mateo, Galdar, Moya ir Artenara apylinkės.

Gran Kanarija – itin pamėgta atostogų kryptis ir lietuviams, ir JK gyventojams.

Šiuo metu dėl gaisro išdegė jau 1700 hektarų žemės ploto, kuriuose sunaikinta ir 11 greitkelių. Ir nors gaisro vietose dirba šimtai ugniagesių – apie 700 gaisrininkų ir dar 200 kariškių, ji, spėjama, dėl stipraus vėjo gali toliau plisti. Oro temperatūra saloje šiuo metu siekia net apie 40 laipsnių karščio.

Šiaurinė salos dalis – tikras traukos objektas turistams, tačiau jau dabar skelbiama, kad tūkstančiams jų atostogos sugadintos dėl to, kad jie turėjo evakuotis, o planuojantiems atvykti į salą siūloma labai apgalvoti kelionės kryptį ir, jei yra galimybė, ją keisti.

Gran Kanarijos ugniagesiai pranešė, kad į nelaimės zoną nusiųsta sraigtasparnių.

Ugniagesių pranešime nurodoma, kad „esant tokiai temperatūrai, vėjui ir mažai drėgmei“, padėtis „atrodo nekaip“.

Anot jų, ankstesnį gaisrą padėję gesinti lėktuvai tuo metu jau buvo grįžę į už daugiau nei tūkstančio kilometrų esančią žemyninę Ispanijos dalį.

Kaip socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė oro skrydžių dispečeriai, vienas iš šių lėktuvų jau išskrido į Gran Kanariją.

Meanwhile #GranCanaria is on fire. I was lucky enough to see the beauty of the forest there. Now everything is gone. And worst, it was intended. I hope the responsible burns one day. #sad pic.twitter.com/Ashhy1plpf