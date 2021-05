Respublikonas teigė esąs įsitikinęs, kad kitais metais laimės pirminius savo partijos rinkimus ir tada mes iššūkį dabartiniam Niujorko gubernatoriui demokratui Andrew‘ui Cuomui. „A. Giulianis rieš A. Cuomą. Dieve. Tai kaip Muhammadas Ali prieš Joe Frazierą. Galime pardavinėti bilietus į „Madison Square“ areną“, - kalbėjo politikas laikraščiui. Boksininkai M. Ali ir J. Frazieras 1971-aisiais Niujorko „Madison Square“ arenoje surengė legendinę savo kovą.

Prezidentaujant Donaldui Trumpui, A. Giulianis dirbo Baltuosiuose rūmuose. Tačiau jis dar niekada nėra dalyvavęs rinkimuose. Niujorko valstija su to paties pavadinimo didmiesčiu laikoma demokratų bastionu.

Vis dėl to nuo 2011 metų gubernatoriaus pareigas einantis A. Cuomas pastaraisiais mėnesiais sulaukė spaudimo. 2020 metų pavasarį dėl savo ryžtingų veiksmų per pandemiją jis dar buvo vadinamas didvyriu, tačiau vėliau kaltintas padaręs didelių klaidų, ypač – dėl senelių namų gyventojų. Be to, pasigirdo kaltinimų dėl seksualinio priekabiavimo.

„Aš žinau, kad mes 2022-aisiais galime įveikti Andrew‘ą Cuomą, - dabar sakė A. Giulianis. – Aš būsiu 57-asis Niujorko gubernatorius“.