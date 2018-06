„Lietuva ir toliau teiks paramą Rytų Ukrainos regionams, vykdydama humanitarinius, švietimo, socialinius ir kitus projektus,“ – sakė L. Linkevičius bendraudamas su vietos gyventojais, nuolat patiriančiais Rusijos remiamų separatistų apšaudymus, bei su Ukrainos kariais. Penktadienį ir šeštadienį Lietuvos užsienio reikalų ministras lankėsi Ukrainos Luhansko srityje, kur susitiko su srities valstybinės karinės-civilinės administracijos vadovu Jurijumi Harbuzu, verslo bendruomene, Ukrainos kariais ir nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), teikiančiomis pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Vizito metu Luhansko srities administraciniame centre Severodonecke pirmą kartą surengtas dvišalis verslo forumas, kuriame dalyvavo Vilniaus prekybos ir pramonės rūmų ir Lietuvos-Ukrainos verslo tarybos atstovai. Sveikindamas forumo dalyvius L. Linkevičius paragino Ukrainos verslą aktyviai domėtis atsivėrusia Europos Sąjungos rinka bei ieškoti Lietuvoje partnerių, kurie turi patirties bei gali paspartinti Ukrainos verslininkų žingsnius persiorientuojant nuo Rytų rinkų į Vakarus. Ministras lankėsi greta kontakto linijos esančių Nižne, Stanytsia Luhanska ir Katerynivkos gyvenvietėse. jis pažymėjo, kad kiekvieną kartą apsilankęs šiame fronte įsitikina, kad Ukrainos žmonių dvasios neįmanoma palaužti. Kartu su ministru prie fronto linijos lankėsi NVO „Blue Yellow" ir „New Donbas" atstovai bei Lietuvos žurnalistas, teatro ir cirko menininkas Arkadijus Vinokuras, inicijavęs Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo projektą Donbaso vaikams „Šypsena prieš karą". Ministro vizito metu jis surengė trumpus spektaklius Nižne ir Stanytsia Luhanska gyvenviečių mokyklose. Ukrainos pajėgos ir Maskvos remiami separatistai kovoja nuo 2014 metų pavasario. Šis konfliktas nusinešė daugiau nei 10 tūkst. gyvybių.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.