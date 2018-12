Vyriausybė ateinantį ketvirtadienį ketina uždegti šviesą vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui sudaryti sutartį su Vietnamu dėl piliečių readmisijos. Pačią sutartį ministras ketina pasirašyti kitų metų sausio pabaigoje, kai lankysis Hanojuje. Šis susitarimas kur kas aktualesnis Lietuvai, nes lietuviai į Vietnamą nemigruoja. „Tuo tarpu nelegaliai Lietuvoje esantys vietnamiečiai, deja, yra kasdienybė“, – BNS sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Renatas Požėla. Pasak pareigūno, Lietuva sugebėjo deportuoti vietnamiečius ir iki šiol, tačiau procesas buvo kur kas sudėtingesnis. „Šiuo metu turime tik karštąją liniją su Vietnamu susižinojimui, o problemas tenka spręsti per Varšuvoje esančią ambasadą“, – teigė pasieniečių vadas. „Sutartis leis greitinti ir efektyvinti vietnamiečių išsiuntimą, nes joje apibrėžiamos procedūros ir šalių teisės bei pareigos“, – pridūrė jis. Su nelegalių migrantų iš Vietnamo problema Lietuva susidūrė visais savo nepriklausomybės metais, tačiau pastaruoju metu jų srautas į šalį buvo nepastovus. Pasieniečių duomenimis, 2015 metais iš Lietuvos buvo deportuoti 374 vietnamiečiai, užpernai išsiųsti 210 asmenų, 2017 metais – 85 žmonės, o šiais metais – 122 nelegalūs migrantai. Lietuva susiduria su asmens tapatybės nustatymo bei grįžimo dokumentų išdavimo problemomis, o tai ilgina vietnamiečių deportavimo laiką. Pasak R. Požėlos, Lietuvoje sulaikomi vietnamiečiai įvairiai „gudrauja“ – jie nepateikia su savimi būtinų turėti dokumentų, būna užtušavę titulinį paso puslapį ar prisistato nepilnamečiais. „Paprastai jie eina su vedliais, jie, kaip taisyklė, būna čečėnų tautybės. Eina jie grupėmis po 12, 15, 18 žmonių“, – kalbėjo pareigūnas. Jo teigimu, vietnamiečiui prisistačius nepilnamečiu pradeda galioti tarptautiniai vaiko teisių apsaugos mechanizmai. „Iš principo jie taip užsitikrina sėkmę. Jeigu jau jie patenka į Lietuvą, jų išsiuntimas tampa mažai įmanomas“, – tvirtino R. Požėla. Nelegalūs migrantai iš Vietnamo per Lietuvą į Vakarų Europą vyksta iš Baltarusijos arba Latvijos, o ten jie patenka iš Rusijos.

