Atstovas Ayoubas Gassimas sakė, kad pakrančių apsaugos pareigūnai pirmadienį netoli Majos miesto, esančio 27 km į vakarus nuo Tripolio, sustabdė guminę valtį su 84 keleiviais, įskaitant šešias moteris ir penkis vaikus. Dar dvi valtys su 146 keleiviais, įskaitant 26 moteris ir keturis vaikus, pirmadienį buvo sustabdytos netoli šalies šiaurės vakaruose esančio Abu Kamašo miesto. Pasak atstovo, praėjusią savaitę buvo sustabdyti 162 į Europą keliavę migrantai. Jiems buvo suteikta humanitarinė ir medicininė pagalba, jie buvo nuvežti į pabėgėlių stovyklas Zavijos ir Tadžūros miestuose. Padedant Europai, Libijos pareigūnai ėmė intensyviau stabdyti migrantų srautą.

