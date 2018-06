Vienoje pripučiamoje valtyje, sulaikytoje prie Zlitano miesto, buvo 97 keleiviai, tarp jų 22 moterys ir 26 vaikai, sakoma pakrančių apsaugos atstovo Ayoubo Gassimo pranešime. Kitos dvi valtys, kuriose buvo 361 migrantas, įskaitant 88 moteris ir 44 vaikus, buvo sulaikytos prie vakarinio Chumso miesto. Visiems migrantams buvo suteikta humanitarinė ir medicinos pagalba; jie nugabenti į vieną karinių jūrų pajėgų bazę sostinėje Tripolyje ir pabėgėlių stovyklą Chumse, nurodė A. Gassimas. Libija tapo pagrindine tarpine stotimi nuo skurdo ir karų Afrikoje į Europą bėgantiems žmonėms. Žmonių kontrabandininkai naudojosi Libiją apėmusiu chaosu, kilusiu po 2011 metų sukilimo, per kurį buvo nuverstas ir vėliau nužudytas ilgametis šalies vadovas Muammaras Gaddafi. Padedant Europos valstybėms Libijos tarnybos suintensyvino pastangas pažaboti migrantų, mėginančių pasiekti Senojo žemyno krantus, srautą. Jungtinių Tautų migracijos agentūra nurodė, kad nuo šių metų pradžios daugiau kaip 850 migrantų žuvo mėgindami perplaukti Viduržemio jūrą. 2017 metais per tą patį laikotarpį žuvo apie 2,1 tūkst. žmonių. Agentūra taip pat apskaičiavo, kad nuo sausio į Europą atvyko daugiau kaip 40 tūkst. migrantų – maždaug dvigubai mažiau negu pernai.

