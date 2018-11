„Maršalas pirmadienį vakare atvyko į Palermą, kur jį pasitiko (Italijos) premjeras Giuseppe Conte (Džiuzepė Kontė), kad dalyvautų keliuose susitikimuose su kaimyninių šalių prezidentais ir aptartų vėliausius įvykius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu“, – rašo italų leidinys „LaPresse“. „Maršalas H. Haftaras paskelbė, kad šiandien nedalyvaus Palerme vyksiančioje konferencijoje dėl Libijos“, – sakoma pranešime. Taip pat pažymima, kad „anot H. Haftarui, kurio pajėgos kontroliuoja Libijos rytinę dalį, artimiausi veikėjų, maršalas nepanorėjo sėsti už vieno stalo su kai kuriais susitikimo dalyviais, kuriuos jis laiko islamo ekstremistais“. Susiję straipsniai: Italijoje bandys susitarti dėl Libijos stabilizavimo Prie Libijos krantų išgelbėta daugiau kaip 300 migrantų Kiek anksčiau Italijos žiniasklaida, kad H. Haftaras dalyvavo G. Conte surengtame susitikime su Nacionalinės santarvės vyriausybės Tripolyje vadovu Feyezu al Sarraju. Šiame susitikime taip pat dalyvavo Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas, Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yves'as Le Drianas, Tuniso prezidentas Beji Caidas Essebsi, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ir JT atstovas Hassanas Salameh. Tarptautinė konferencija dėl Libijos vyksta Palerme lapkričio 12–13 dienomis. Šiuo metu Libiją valdo dvi stovyklos: šalies rytiniame Tobruko mieste yra parlamentas, o vakaruose esančioje sostinėje Tripolyje įsikūrusi JT remiama Nacionalinės santarvės vyriausybė. Rytinę Libijos dalį kontroliuojanti valdžia veikia nepriklausomai nuo Tripolio ir kliaunasi H. Haftaro vadovaujamomis pajėgomis.

