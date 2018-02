Sunkvežimiu, kuris apvirto netoli Bani Valido miesto, važiavo daugiau kaip 300 migrantų, daugiausia iš Eritrėjos ir Somalio. Tarp žuvusiųjų yra vaikas, naujienų agentūrai AFP sakė miesto ligoninės vadovas Salahas al Mabroukas (Salahas Mabrukas). Ligoninė, kuri anksčiau skelbė apie 23 žuvusiuosius, nurodė, kad mažiausiai 124 migrantai buvo sužeisti ir kad ligoninei sunku susidoroti su tekusiu darbu. „Keliems nukentėjusiesiems pagalba teikiama įvykio vietoje“, – sakė atstovas Salahas al Twijeras (Salahas Tvidžeras). Nuo 2011 metų, kai buvo nuverstas ir nužudytas ilgametis diktatorius Muamaras Kadhafi (Muamaras Kadafis), chaoso užvaldyta Libija tapo svarbiu maršrutu migrantams, bandantiems pasiekti Europą, dažnai – plaukioti jūra netinkamais laiveliais. Bani Validas, esantis dykumos pakraštyje 170 km į pietryčius nuo sostinės Tripolio, yra tranzito taškas į Viduržemio jūros pakrantę vykstantiems migrantams.











