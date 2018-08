Pasak Sveikatos ministerijos atstovo Widado Abu Nirano, dar 75 žmonės buvo sužeisti per susirėmimus, kurie prasidėjo pirmadienį tarp ginkluotų grupuočių iš Tripolio ir kito miesto.

Nuo 2011-ųjų, kai buvo nuverstas ir nužudytas ilgametis diktatorius Muamaras Kadhafi, virtinė vyriausybių nesėkmingai mėgino įvesti tvarką šioje naftos turtingoje Šiaurės Afrikos valstybėje, kur gausiai ginkluotos buvusių sukilėlių formuotės yra įsitvirtinusios savo bastionuose. Šalį valdo Tripolyje įsikūrusi vyriausybė ir konkuruojanti administracija šalies rytuose. Trečiadienį Jungtinių Tautų palaikomos Tripolio vyriausybės kovotojai pasiūlė paliaubas.

