G. Weah tvirtai įveikė viceprezidentą Josephą Boakai, už kurį balsavo 38,5 proc. rinkėjų, sakoma Nacionalinės rinkimų komisijos (NRK) pranešime, paskelbtame suskaičiavus 98,1 proc. balsalapių. Per pirmąjį prezidento rinkimų turą spalio 10 dieną G. Weah pelnė 38,4 proc. balsų, o J. Boakai – 28,8 procentus. Nė vienam iš kandidatų nepavyko užsitikrinti 50 proc. balsų, reikalingų pergalei jau pirmajame rinkimų ture iškovoti. J. Boakai apkaltino rinkimų komisiją sukčiavimu ir kompetencijos stoka, bet Aukščiausiasis Teismas jo partijos argumentus galiausiai atmetė.

