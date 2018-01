„Susprogdinta Sidone BMW padėta bomba, sužeistas „Hamas“ pareigūnas Mohammedas Hamdanas“, – sakė vienas kariškių. Naujienų agentūros AFP reporteris Sidone sakė matęs sudegusį automobilį stovėjimo aikštelėje. Vienas ten buvusių medikų sakė, kad M. Hamdanui buvo smarkiai sužeistos kojos, sprogimui nugriaudėjus jam atidarant savo automobilio duris. Sužeistasis nuvežtas į ligoninę.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.