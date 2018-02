M. Lewinsky JAV žurnale „Vanity Fair“ rašo, kad jaučia „pagarbią baimę tikrai drąsai“ moterų, kurios stoja prieš „įsišaknijusius įsitikinimus ir institucijas“. Pasak jos, neseniai ją iki ašarų sujaudino vienos judėjimo #MeToo lyderės žodžiai: „Man labai gaila, kad tu buvai tokia vieniša.“ M. Lewinsky giria šį judėjimą už moterims suteikiamą „saugumą, kuris atsiranda iš solidarumo“. Pasak jos, dėl visuomenės atstumimo jai buvo diagnozuotas potrauminio streso sindromas. B.Clintonas iš pradžių neigė turėjęs santykių su stažuotoja, tačiau 1998 metais prisipažino. Tuomet Senatas išteisino demokratą ir jis liko prezidento poste.

