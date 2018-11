Ketvirtadienį, lapkričio 22 d., Rusijos sociologinių tyrimų agentūra Levados centras paskelbė eilinę piliečių nuomonių apklausą.

Paaiškėjo, kad net 61 proc. apklaustųjų atsakingu už problemas, su kuriomis susiduria jų šalis, įvardijo prezidentą V. Putiną.

Nors toks atsakymas atrodytų natūralus šalyje, kur itin daug galios sutelkta prezidento rankose, Rusijoje tokį aukštą rodiklį Levada centras fiksavo pirmą kartą. 2014 m. kovą taip pat atsakiusiųjų į šį klausimą buvo 52 proc.

Apie 22 proc. naujausios apklausos dalyvių V. Putiną įvardijo „iš dalies atsakingu“. 10 proc. dėl šalies problemų buvo linkę kaltinti „nevalyvus ir korumpuotus valdininkus“, 6 proc. teigė, kad „jei kas ir nenusiseka – tai dėl objektyvių aplinkybių“, – rašo DW.

Be to, apklausa parodė, kad per metus nuo 66 proc. iki 56 proc. sumažėjo ir prezidento rinkiminis reitingas. Tiesa, per 2018 m. kovą vykusius Rusijos prezidento rinkimus už V. Putiną, oficialiais duomenimis, balsavo 76,7 proc. rinkėjų, primena DW.

Levados centro apklausa buvo atliekama spalio 18–24 d. Apklausta 1600 respondentų iš 52 Rusijos Federacijos teritoriniuose vienetuose.

DW primena, kad anksčiau Levados centras paviešino tyrimą, kurio duomenimis, prezidentu V. Putinu pasitiki tik 39 proc. šalies apklaustųjų, kritę ir premjero Dmitrijaus Medvedevo, kitų aukštų pareigūnų reitingai.