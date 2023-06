Skelbiama, kad milijoną rublių neva gavo Andrejus Kravcovas – eilinis, kuriam birželio 12 dieną Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas įteikė ir Ordiną už drąsą, skelbia „Agentsvo“.

Tam, kad apdovanotų karo Ukrainoje dalyvius, prezidentas atvyko į prie Maskvos esančią Višnevskio vardo Centrinę klinikinę karo ligoninę. Ceremonija truko ne trumpiau 26 minučių (tiek trunka Kremliaus svetainėje įkeltas įrašas). Per tą laiką A. Kravcovas suspėjo papasakoti Rusijos prezidentui, kaip jam dėl sužalojimo, patirto „ginant miško atkarpą“, teko amputuoti ranką, paminėjo, jog kilęs iš Primorsko krašto.

Tik nei V. Putinas, nei pats A. Kravcovas per susitikimą nė karto neužsiminė apie sunaikintą „Leopard“ tanką.

Today a wounded Russian soldier Andrey Kravtsov was declared the first to be awarded 1M rub (roughly $12K) for bringing down a "Leopard" tank in Ukraine. 8 days ago he met with Putin, why not to declare this 'victory' back then?