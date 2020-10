Lenkų narai pradeda itin sudėtingą operaciją: evakuojami gyventojai, stabdomas eismas vandens keliais

Penkias tonas sveriantis užtaisas, vadinamas „Tallboy“ arba „žemės drebėjimo bomba“, buvo numestas britų Karališkųjų oro pajėgų 1945 metais per ataką prieš nacių karo laivą.

Bomba buvo aptikta pernai valant dugną netoli Lenkijos šiaurės vakarinio Svinouiscio uostamiesčio, kadaise priklaususio Vokietijai.

„Tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Niekam niekada dar nebuvo tekę neutralizuoti tokios geros būklės po vandeniu išlikusios „Tallboy“, – naujienų agentūrai AFP sakė Svinouiscyje dislokuotos Lenkijos karinio jūrų laivyno 8-osios pakrančių gynybos flotilės atstovas Grzegorzas Lewandowskis.

Teritorijoje aplink bombą 2,5 km spinduliu evakuojama maždaug 750 vietos gyventojų. Be to, per operaciją, turinčią trukti iki penkių dienų, 16 km spinduliu bus stabdomas eismas netoliese esančiais vandens keliais.

„Pirmas dvi ar tris dienas bus vykdomi pasirengimo darbai. Mūsų narai paners į vandenį aplink bombą, esančią kanalo dugne 12 metrų gylyje. Išsikiša tik jos nosis“, – nurodė G. Lewandowskis.

Susiję straipsniai Lenkai mano atradę dingusį Gintaro kambarį

„Tai labai sudėtingi darbai... Bombą gali detonuoti net silpniausia vibracija“, – pridūrė jis ir pažymėjo, kad valdomas sprogdinimas nesvarstomas, nes taip gali būti sunaikintas už 500 m esantis tiltas.

Vietoje to laivyno narai pasitelks deflagracijos metodą – sudegins užtaisą, nesukeldami detonavimo. Deginimo procesas bus pradėtas pragręžus sviedinyje skylę nuotoliniu būdu valdomu įrenginiu.

Bomba yra šešių metrų ilgio, joje yra 2,4 t sprogstamųjų medžiagų, pagal savo galią atitinkančių 3,6 t trotilo.