Nacionalinis judėjimas pareiškė, kad Reuvenas Rivlinas galėjo pažeisti neseniai įsigaliojusį įstatymą, kuris numato baudas ar iki trejų metų laisvės atėmimą asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl nacių nusikaltimų. Šio judėjimo viceprezidentas Krzysztofas Bosakas patvirtino, kad oficialus prašymas ištirti Izraelio prezidento žodžius prokuratūrai buvo pateiktas antradienį. Jis tvirtino, kad R. Rivlinas esą pasakė Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai, jog Lenkija leido vykdyti Vokietijos genocidą. Apie šiuos komentarus, tariamai pasakytus ketvirtadienį Aušvice, pranešė vienas Izraelio laikraštis; Izraelio lyderis šių dalykų viešai nesakė. K. Bosakas pripažino, kad jo grupė bando minėtą teisės aktą, kuris praktikoje kol kas netaikomas dėl ginčo su Izraeliu. Kovą įsigaliojęs teisės aktas yra dalis konservatyvios nacionalistinės pakraipos vyriausybės pastangų pasitelkiant istoriją ginti šalies garbę ir išdidumą. Daug metų lenkų pareigūnai bandė kovoti su tokiomis frazėmis kaip „lenkų mirties stovyklos“, kurios kartais užsienyje vartojamos kalbant apie Antrojo pasaulinio karo metais nacių Vokietijos pastatytas ir valdytas mirties stovyklas okupuotoje Lenkijoje. Izraelis šį įstatymą laiko bandymu nuslėpti kai kurių lenkų veiksmus per Antrąjį pasaulinį karą. JAV irgi išreiškė susirūpinimą dėl žodžio laisvei iškilusios grėsmės.

