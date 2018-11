„Prašome Dievo, visų seksualinės prievartos aukų, jų šeimų ir visos Bažnyčios bendruomenės atleidimo už visą skausmą, kurį vaikams ir jaunuoliams, taip pat jų šeimoms sukėlė kunigai, tikintieji ir Bažnyčios įdarbinti pasauliečiai“, – rašoma vyskupų pareiškime, paskelbtame po jų susitikimo šalies pietuose. „Aukoms šie nusikaltimai yra didžiulių kančių, ženklinančių jų, jų šeimų ir tikinčiųjų bendruomenių gyvenimus, šaltinis“, – rašoma pareiškime. Anot vyskupų, „daugeliui tai apsunkino tikėjimą“. Pareiškimas paskelbtas praėjus trims savaitėms po to, kai pasirodė didžiulį ažiotažą sukėlusi juosta „Dvasininkija“ („Kler“) apie prievartą ir korupciją Katalikų Bažnyčioje. Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, ši drama per savaitę į kino teatrus sutraukė beveik 2 mln. žmonių. Vyskupai savo pareiškime įsipareigoja kovoti su „šiuo blogiu“ užtikrinant, kad visi „patvirtinti“ atvejai dėl seksualinės prievartos bus perduodami prokuratūrai. Lenkijos Katalikų Bažnyčia prieš ketverius metus atsiprašė už prievartos prieš vaikus nusikaltimus, įvykdytus jos narių. Prievartos aukoms atstovaujančios organizacijos „Nebijokite“ („Nie lękajcie się“) duomenimis, pastaraisiais metais buvo nuteisti 56 asmenys, dalis jų – dėl vaikų pornografijos turėjimo. Katalikų Bažnyčią visame pasaulyje krečia pedofilijos skandalas, kilęs paaiškėjus šiurpiems faktams apie vaikų seksualinį išnaudojimą virtinėje šalių ir Bažnyčios vadovų delsimą deramai į tai reaguoti. Kiek anksčiau pirmadienį Ispanijos Katalikų Bažnyčia pareiškė sieksianti „išrauti su šaknimis“ vaikų seksualinį išnaudojimą ir nebedangstysianti tokių nusikaltimų.

