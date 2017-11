Konservatyvios valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) pirmininkas Jaroslawas Kaczynskis, pagarsėjęs gyvūnų, ypač kačių, mylėtojas, penktadienio rytą per Seimo posėdį atrodė visiškai pasinėręs į iliustruotą knygelę „Kačių atlasas. Laukinės ir naminės“ (Atlas kotow. Dzikie į domowe) – net ir vykstant įtemptiems debatams dėl prezidento Andrzejaus Dudos pasiūlytų teismų reformos projektų. Vėliau PiS atstovė Beata Mazurek savo „Twitter“ žinutėje paskelbė nuotrauką, kurioje matyti šią knygelę skaitinėjantis J. Kaczynskis, ir parašė: „Tegul pirmininko Jaroslawo Kaczynskio prieššventiniai skaitiniai paskatina mus paremti gyvūnų prieglaudas ir gyvūnams padedančius žmones.“ Atstovė taip pat pasidalijo socialiniuose tinkluose plintančiu fotomontažu, vaizduojančių katiną, skaitantį knygą apie J. Kaczynskį. Tarp mačiusių šį viešųjų ryšių triuką buvo opozicijos įstatymų leidėjas Michalas Szczerba, apkaltinęs PiS mėginant sušvelninti J. Kaczynskio įvaizdį tuo metu, kai Lenkijoje „griūva demokratija“. „Nesileiskime apkvailinami“, – savo „Twitter“ žinutėje rašė liberalų partijos „Pilietinė platforma“ (PO) deputatas. Penktadienį Lenkijos parlamento žemuosiuose rūmuose vyko debatai dėl kelių svarbių klausimų, įskaitant kontroversiškus siūlymus pertvarkyti šalies teisėtvarką, kad valdančioji partija galėtų griežčiau kontroliuoti Aukščiausiąjį Teismą ir teisėjų paskyrimus. PiS tvirtina, kad šie pokyčiai reikalingi pakrikusiai teismų sistemai pataisyti, bet Europos Sąjunga teigia, kad tokios reformos pažeis valdžių atskyrimo ir įstatymų viršenybės principus, ir grasina imtis sankcijų. Šįkart Seimas balsuodamas nutarė grąžinti A. Dudos pasiūlytus projektus svarstyti komitetams, o lemiamas balsavimas turėtų įvykti artimiausiomis savaitėmis. 68 metų J. Kaczynskis per daugelį metų yra laikęs ne vieną katę. Taip pat yra žinoma, kad jis stengdavosi palengvinti benamių kačių dalią. Šios ypatybės iš dalies švelnindavo jo įvaizdį, nors daugelis J. Kaczynskį laiko nepalenkiamu politikos strategu, mėgstančiu veikti užkulisiuose.











