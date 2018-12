Valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) lyderis J. Kaczynskis kreipėsi į teismą, kai jo nesutaikomas priešininkas buvęs prezidentas L. Walesa savo žinutėse socialiniuose tinkluose apkaltino jį dėl 2010 metais netoli Smolensko Rusijoje įvykusios lėktuvo katastrofos, nusinešusios 96 gyvybes. Per tą aviakatastrofą žuvo J.Kaczynskio brolis dvynys – tuometis Lenkijos vadovas Lechas Kaczynskis, taip pat dešimtys kitų svarbių vyriausybės ir visuomenės veikėjų. Vienoje savo žinučių 2016 metais L. Walesa tvirtino, kad J. Kaczynskis, „vedinas bravūros“, telefonu reikalavo nutupdyti lėktuvą tvyrant tirštam rūkui. Gdansko teismas ketvirtadienį nutarė, kad L. Walesa privalo atsiprašyti J. Kaczynskio įvairiose platformose, taip pat per radiją ir socialiniuose tinkluose. Teismui skelbiant sprendimą nei L. Walesos, nei J. Kaczynskio salėje nebuvo. Susiję straipsniai: Duda: Lenkija niekada neatsisakys anglių kasybos Walesa ir Kaczynskis nesutinka susitaikyti šmeižto byloje J. Kaczynskis reikalavo, kad L. Walesa pripažintų melavęs ir sumokėtų 30 tūkst. zlotų (beveik 7 tūkst. eurų). Šiuos pinigus jis žadėjo skirti labdarai. J. Kaczynskis ir L. Walesa anksčiau buvo sąjungininkai, tačiau vėliau tapo nesutaikomais priešininkais ir dažnai viešai kivirčijasi.

