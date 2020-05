55-erių M. Manowska laikoma artima teisingumo ministro Zbigniewo Ziobro – partijos „Solidari Lenkija“ („Solidarna Polska“) pirmininko – bendražyge.

Buvusi Aukščiausiojo teismo pirmininkė Malgorzata Gersdorf pasižymėjo kaip atkakli ligšiolinių vyriausybės teisėsaugos reformų kritikė. Šiandien 67-erių teisininkė priešinosi mėginimui dėl naujos pensinio amžiaus ribos teisėjams – 65 metų vietoj 70-ies - atšaukti ją iš pareigų anksčiau laiko. Jos šešerių metų kadencija baigėsi balandžio pabaigoje.

Aukščiausiasis teismas yra aukščiausioji civilinių ir baudžiamųjų bylų instancija. Be to, šalyje dar veikia Konstitucinis teismas. Ginče dėl Lenkijos teisėsaugos reformos Europos Komisija balandį pradėjo naują sutarties pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. To priežastis – naujas Lenkijos statymas dėl teisėjų drausminimo, kuris, anot Komisijos, pažeidžia ES teisę.