Pademonstruodamas taikinamąjį gestą prezidentas apsilankė žydų centre šalies pietuose esančioje Krokuvoje. Šiame centre renkasi Holokaustą išgyvenę vyresnio amžiaus žmonės, bet jame taip pat įsikūrę vaikų lopšelis ir darželis. Apsilankymo metu A. Duda akcentavo, kad vertina žydų kultūrą ir jos vaidmenį Lenkijoje. „Daug žmonių Lenkijos kultūroje, (tokių kaip) nuostabūs žydiškų šaknų turintys poetai, labai prisidėjo prie to, ką šiandien vadiname Lenkija“, – sakė jis. Šį mėnesį Lenkijos Senatas priėmė įstatymą, numatantį baudas arba laisvės atėmimą iki trejų metų už nacių Vokietijos nusikaltimų priskyrimą Lenkijos tautai ar valstybei. Pagrindinis įstatymo tikslas yra neleisti žmonėms nacių mirties stovyklas okupuotoje Lenkijoje klaidingai vadinti Lenkijos stovyklomis. Kovo 1 dieną įsigaliosiantis įstatymas išprovokavo precedento neturintį diplomatinį ginčą su Izraeliu. Izraelis įstatymą laiko bandymu neigti atskirų lenkų dalyvavimą žudant žydus ar perduodant juos naciams, be to, nerimauja, kad jis gali sudaryti sąlygas teisti Holokaustą išgyvenusius žmones už jų liudijimus. Izraelio pareigūnų reikštas nepritarimas išprovokavo antižydiškų pastabų Lenkijos žiniasklaidoje, kurias reiškė kai kurie dešiniojo sparno komentatoriai ir renkami pareigūnai. „Su antisemitizmu turi būti kovojama socialiniu ir valstybiniu lygiais“, – lankydamasis Krokuvos žydų centre sakė A. Duda. Jis išreiškė viltį, kad „disonansas, ne krizė“ su Izraeliu bus išspręstas ir dvišaliai santykiai nenukentės. Lenkijos vyriausybės aukšto rango pareigūnų ir istorikų delegacija trečiadienį nuvyks į Izraelį išklausyti žydų valstybės prieštaravimų dėl lenkų priimto Holokausto įstatymo, paskelbė Izraelio užsienio reikalų ministerija. „Šio dialogo tikslas yra išsaugoti istorinę tiesą ir neleisti pakenkti tyrimų ir raiškos laisvei“, – sakoma ministerijos pareiškime.

