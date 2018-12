„Kreipiuosi į maršalą (parlamento pirmininką) su pasiūlymu (surengti) balsavimą dėl pasitikėjimo vyriausybe, kad aukštieji rūmai galėtų išsakyti nuomonę apie būtinybę tęsti reformų programą“, – premjerą citavo Lenkijos radijas. „Tai svarbu, nes rytoj ir poryt vyks Europos Vadovų Tarybos posėdis, ir labai svarbu, kad tame posėdyje būčiau tikras, jog vyriausybė turi mandatą, kad parlamento dauguma palaiko vyriausybę“, – sakė M. Morawieckis.

