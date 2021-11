Lenkijos pasienyje – didžiulė migrantų kolona iš Baltarusijos: kalba apie masinį šturmą

Baiminamasi, kad jie ketina masiškai šturmuoti sieną.

S. Zarynas taip pat pažymėjo, kad koloną kontroliuoja ginkluoti baltarusiai, kurie sprendžia, kur link turi judėti kolona.

„Nexta“ „Telegram“ paskyroje skelbiama, kad migrantus lydi ginkluoti žmonės su šunimis.

Pranešama, kad prie pasienio su Lenkija, kur pasirodė į minią susitelkę šimtai migrantų, Baltarusijos režimas telkia savo saugumo pajėgas.

Užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip link pasienio juda vidaus reikalų ministerijai priklausantys autobusai, o pasienyje išlaipinami pareigūnai su riaušių malšinimo įranga. Taip pat skelbiama, kad gabenama ir spygliuota viela.

Apie 11.40 val. Kremliaus propagandinis ruporas „Sputnik“ jau dalijosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti automatais, snaiperiniais ginklais ir kulkosvaidžiais ginkluoti baltarusių pasieniečiai, pro spygliuotą tvorą į Lenkijos pusę praleidžiantys migrantų grupę.

Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos patarėjas Franakas Viačorka „Twitter“ rašo, kad Baltarusijos žmonės praneša apie vis didėjantį migrantų skaičių jų šalyje. Jie, pasak F. Viačorkos, laukia, kad jie bus nuvežti į pasienį.

