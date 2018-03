Per balsavimą Seimo Teisingumo ir žmogaus teisių komitete už atitinkamą draudimą pasisakė 16 jo narių, prieš balsavo devyni. Dabar šis siūlymas bus apsvarstytas dar viename komitete, o tada dėl jo balsuos visas dešiniųjų dominuojamas parlamentas. „Tai nėra tik tekstas. Šis įstatymas kasdien paliečia trijų žmonių gyvybes“, – sakė Kaja Godek iš iniciatyvą pateikusio judėjimo „Stop abortams“. Pasak K. Godek, iš visų 2016 metais Lenkijoje legaliai atliktų abortų 1 046 atvejais (96 proc.) nėštumas buvo nutrauktas dėl vaisiaus apsigimimo. Jei parlamentas pritars šiai iniciatyvai, nutraukti nėštumą bus leidžiama tik esant pavojui moters gyvybei arba kai nėštumas yra išžaginimo ar incesto pasekmė. Susiję straipsniai: Iš Lenkijos prezidento – aštrus pasisakymas apie ES Lenkijos prezidentas atsiprašė žydų už 1968-ųjų persekiojimą Šis opus klausimas kelia didžiules aistras Lenkijoje ir išprovokavo ne vieną protestų bangą. Pastarąjį kartą abortų draudimo priešininkai buvo susirinkę sekmadienį šalia Seimo Varšuvoje. Prezidentas Andrzejus Duda, kuris yra uolus katalikas, pažadėjo pasirašyti šį įstatymą, jei jį priims parlamentas. Pasak jo, tokiu būdu bus „panaikinta teisė žudyti Downo (Dauno) sindromą turinčius vaikus“. Siūlomas įstatymo projektas yra ne toks griežtas kaip ankstesnė iniciatyva, kurios buvo atsisakyta 2016 metais, kai dešimtys tūkstančių juodai apsirengusių moterų išėjo į gatves protestuoti prieš abortų suvaržymus. Moterų organizacijos tvirtina, kad griežti įstatymai neatbaido nuo abortų, o verčia moteris nutraukti nėštumą nelegaliai arba išvykus į užsienį. Jų duomenimis, kasmet tam ryžtasi apie 100–150 tūkst. lenkių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.