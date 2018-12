Grupės 350.org narė Svitlana Romanko informavo, kad deportuoti iš Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Kirgizijos ir Vokietijos atvykę asmenys. Anksčiau Pasienio apsaugos tarnybos atstovė Agnieszka Golias nurodė, kad šeštadienį, kai maždaug 3 tūkst. protestuotojų dalyvavo Katovicuose vykusioje aplinkosaugininkų organizuotoje demonstracijoje, į Lenkiją buvo neįleistas 161 žmogus. S. Romanko apkaltino Lenkijos pareigūnus „panaudojus represines jėgas“ ir pareiškė, kad Jungtinės Tautos turėtų daryti spaudimą Varšuvai, kad ši užtikrintų galimybę pilietinės visuomenės aktyvistams dalyvauti konferencijoje dėl klimato kaitos. Pasienio apsauga pranešė, kad dėl JT klimato kaitos konferencijos Katovicuose taikomos laikinos priemonės ir į šalį neįleidžiami asmenys, galintys sukelti saugumo problemų.

