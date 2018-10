Prezidento Andrzejaus Dudos atstovas trečiadienį sakė, kad 27 teisėjai davė darbo Aukščiausiajame Teisme priesaiką. Tai dalis teismų sistemos reformų, kurias vykdė konservatyvi valdančioji partija. „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) teigia, kad teisėjai, dirbę komunistų valdymo laikais, turi būti pakeisti. Daug Aukščiausiojo Teismo teisėjų buvo priversti išeiti į pensiją, bet įrodinėja, kad tai buvo nekonstituciška. Teismas siekia ES Teisingumo Teismo nuomonės ir, remiamas Aukščiausiojo Administracinio Teismo, sustabdė naujų teisėjų skyrimą, tačiau A. Duda tai ignoravo.

