Tai naujausias posūkis chaotiškai rengiantis Lenkijos nepriklausomybės šimtmečio minėjimui lapkričio 11 dieną. Lenkija nepriklausomybę atgavo baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, po daugiau kaip šimtmetį trukusio užsienio galybių valdymo. Pastarąjį dešimtmetį radikalūs nacionalistai rengdavo lapkričio 11-osios demonstracijas, per kurias būdavo nešama rasistinių transparantų ir kildavo susirėmimų. Esant dideliam susirūpinimui dėl saugumo, Varšuvos merė trečiadienį uždraudė šias ultranacionalistų eitynes, o šalies pareigūnai greitai paskelbė planus vietoje jų sekmadienį surengti valstybinę demonstraciją. Premjero kanceliarijos vadovas Michalas Dworczykas ketvirtadienį sakė, kad saugumą organizuos ginkluotąsias pajėgas kontroliuojanti Gynybos ministerija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.