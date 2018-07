AT pirmininkė Malgorzata Gersdorf, žadėjusi nepalikti savo posto, šio sprendimo po susitikimo su prezidentu Andrzejumi Duda nekomentavo. Kiek vėliau jos atstovė sakė, jog teisėja paskyrė savo kolegą, kuris ją pakeistų, „jei jos nebūtų“, tačiau trečiadienį M. Gersdorf ketina grįžti į teismą. Lenkų teisėjų poziciją remianti Europos Sąjunga pirmadienį pradėjo teisinę procedūrą prieš Lenkiją dėl Aukščiausiojo Teismo reformų, kurias kritikai vadina prieštaraujančiomis konstitucijai. Europos Komisija, bloko įtakinga vykdomosios valdžios institucija, pareiškė, kad sprendimas įstatymu sumažinti Aukščiausiojo Teismo pensinį amžių nuo 70 iki 65 metų pakirstų teismų nepriklausomumo principą ir pažeistų Lenkijos įsipareigojimus, numatytus ES teisės aktuose. Naujas pensinis amžius, įvestas valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybės, įsigalioja antradienį, taigi, daugiau nei trečdaliui dabartinių Aukščiausiojo Teismo teisėjų gali tekti atsistatydinti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.