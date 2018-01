Valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ reformos jau paskatino Europos Komisiją imtis beprecedenčių veiksmų prieš Lenkiją ir inicijuoti procedūrą pagal Europos Sąjungos sutarties 7-ąjį straipsnį. Varšuvos vykdomos reformos traktuojamos kaip „sisteminė grėsmė“ šalies teismų sistemos nepriklausomybei.

