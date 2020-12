Lenkijoje užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiaus paros prieaugis antrą savaitę neviršija 15 tūkst.

Pastarąją parą Lenkijoje Covid-19 diagnozuotas 13 749 žmonėms, 470 infekuotųjų mirė, 23 878 pacientai pasveiko. Iš viso nuo kovo 4 d., kai šalyje buvo nustatytas pirmasis užsikrėtimo koronavirusu atvejis, juo jau užsikrėtė 1 102 096 žmonės, mirė 21 630 infekuotųjų, pasveiko 792 119 pacientų.

Naujų infekcijos atvejų antirekordas Lenkijoje buvo užfiksuotas lapkričio 7 d., kai per parą koronavirusas buvo diagnozuotas 27 875 žmonėms. Po to sergamumo kreivė ėmė leistis žemyn, ir dabar per 24 valandas užregistruojama 10-15 tūkst. naujų atvejų.

Lenkijos ligoninėse šiuo metu gydoma apie 19,1 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių, iš jų 1 775 prijungti prie dirbtinio plaučių ventiliavimo aparatų.

Lenkijos vyriausybė ruošiasi gyventojų vakcinacijai. Ji turėtų prasidėti sausio-vasario mėnesiais. Pirmiausia turėtų būti skiepijami padidėjusios rizikos grupių atstovai: medikai ir pagyvenę žmonės. Artimiausiomis savaitėmis šalyje planuojama atidaryti 8 tūkst. skiepijimo nuo koronaviruso punktų.