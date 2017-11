Kaip praneša Lenkijos visuomeninis radijas, protestus su šūkiu „3xL“ („Laisvi teismai, laisvi rinkimai, laisva Lenkija“) daugiau kaip 120 Lenkijos miestų ir miestelių organizavo pilietinės visuomenės iniciatyvų „Demokratijos akcija“ ir „Laisvi teismai“ nariai. Lenkijos radijo pranešime cituojama organizatorių informacija, kad panašios demonstracijos taip pat buvo surengtos kai kuriuose užsienio miestuose, tarp jų Kopenhagoje, Londone ir Čikagoje. Protestų dalyviai reiškia nepritarimą valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) planuojamiems pertvarkymams šalies Aukščiausiajame Teisme ir Nacionalinėje teismų taryboje (KRS). Praeitą savaitę Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, smerkiančią įstatymų viršenybės principo „sunkius pažeidimus“ Lenkijoje, ir pradedančią procedūrą, per kurią Varšuva ilgainiui gali netekti balso teisės Europos Sąjungoje. Varšuvoje demonstrantai susirinko prie prezidentūros. „Demokratijos akcijos“ narys Bogumilas Kolmasiakas pažymėjo, kad penktadienio akcija surengta praėjus lygiai keturiems mėnesiams po liepą vykusios demonstracijos prieš ankstesnes teismų reformas. „Norime laisvų ir nepriklausomų teismų. Siekiame, kad (PiS reformų įstatymai) būtų atšaukti. ... Teismų reforma reikalinga, bet pono prezidento pasiūlymas šių problemų neišsprendžia“, – radijas citavo B. Kolmasiaką. Pasak jo, PiS palaikomo prezidento Andrzejaus Dudos pasiūlytas teismų reformos projektas prieštarauja konstitucijai, nes numato atstatydinti KRS narius nesibaigus jų kadencijai. Protestų organizatorių nuomone, siūlomi pakeitimai taip pat suteiks politikams galimybę „kištis į teismų reikalus “. Demonstrantai prie prezidentūros paleido Europos Sąjungos himną – Ludwigo van Beethoveno „Odę džiaugsmui“. Vėliau aktoriai ant įrengtos scenos skaitė Lenkijos konstitucijos preambulę ir jos ištraukas. Organizatoriai teigė, kad „protestas yra nepolitinis“ ir prašė dalyvių nedemonstruoti partijų simbolių. Liepą prezidentas, palaikantis glaudžius su valdančiaisiais, daugelį nustebino: jis vetavo du įstatymų projektus – iš jų vieną, turėjusį sustiprinti Aukščiausiojo Teismo politinę kontrolę, ir kitą, kuriuo parlamentui turėjo būti leista parinkti teismų nepriklausomumą užtikrinančios institucijos narius. Rugsėjį A. Duda pristatė savo parengtus su Aukščiausiuoju Teismu ir KRS pertvarkymais susijusių statymų projektus ir pasiūlė keisti šalies konstituciją. Nesulaukęs valdžios pareigūnų pritarimo prezidentas tokio pasiūlymo atsisakė, bet vėliau pateikė pataisytus projektus. Penktadienį parlamento žemieji rūmai – Seimas – nubalsavo, kad prezidento pasiūlyti projektai nebūtų atmesti ir kad jie būtų grąžinti nagrinėti komitetams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.