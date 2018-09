Nelaimė įvyko paryčiais šiauriniame Tyrovo kaime. Kaip privačiam transliuotojui TVN24 sakė policijos atstovė Anna Balinska, nelaimė įvyko vaikus vežant į mokyklą. Remiantis preliminarioms išvadomis, sunkvežimis išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir kaktomuša rėžėsi į autobusą, pažymėjo pareigūnė. Pasak jos, auklėtoja ir autobuso vairuotojas mirė vietoje. Tuo tarpu sunkvežimio vairuotojas buvo sraigtasparniu nugabentas į ligoninę. A. Balinska taip pat nurodė, kad autobuse buvo iš viso septyni vaikai; trys jų buvo nuvežti į ligoninę, kad medikai patikrintų moksleivių būklę.

