Sprogstamasis įtaisas buvo detonuotas anksčiau šią savaitę Balstogės mieste, nurodė IAR. Abu įtariamieji yra to prekybos centro darbuotojai. Pirmadienį Balstogės policija gavo pranešimą apie savadarbės bombos sprogimą prekybos centro administracijoje. Anot IAR, per incidentą niekas nenukentėjo. Vėliau tyrimą perėmė Centrinio policijos tyrimų biuro pareigūnai, sulaikę vieną 65-erių prekybos centro darbuotoją, kuris esą paprašė savo 35-erių bendradarbio pagaminti sprogstamąjį užtaisą. Tyrėjai dar nenustatė įtariamųjų motyvo, nurodė IAR. Pasak naujienų tarnybos, prokurorai pateikė abiems vyrams kaltinimus dėl pavojaus sukėlimo aplinkiniams ir ketinimo padaryti žalos turtui detonuojant sprogstamąjį užtaisą. Jeigu jų kaltė bus įrodyta, vyrams gresia iki 10 metų praleisti už grotų, paskelbė IAR.

