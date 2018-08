Autobuso, vežusio 54 žmones, avarija dėl kol kas nežinomų priežasčių įvyko apie 23 val. vietos (šeštadienio vidurnaktį Lietuvos) laiku Leščavos vietovėje tarp Peremislio ir Sanoko, sakė Žešuvo policijos atstovas Bartoszas Wilkas. Pasak jo, autobusas staigiame posūkyje nulėkė nuo kelio, pramušęs apsaugines užtvaras ir pakelėje stovėjusį medinį kryžių. Transporto priemonė nusirito nuo žole apaugusio stataus šlaito. Peremislio ugniagesių tarnybos atstovas Grzegorzas Latusekas sakė, kad vienoje vietos mokykloje buvo įkurtas greitosios pagalbos punktas, kur atvežta daugiau kaip 20 asmenų. Dalis sužeistųjų buvo išvežti į ligonines Peremislyje ir Sanoke. B. Wilko duomenimis, per avariją žuvo trys žmonės, bet atstovas sakė, kad aukų skaičius dar gali padidėti. Naujienų televizija TVN24 nurodė, kad į ligonines atvežtas 51 žmogus. Naujienų agentūros PAP vienas fotografas sakė, kad nelaimė įvyko vietoje, kur anksčiau jau ne kartą yra sudužę autobusų ir sunkvežimių.











