Protestuotojai užblokavo kelius netoli Dorohusko ir Grebenės pasienio punktų ir neleidžia pravažiuoti sunkvežimiams iš kaimyninės šalies. Protesto akcija vyks mažiausiai iki penktadienio vidurnakčio.

Uždarymą organizavo asociacija „Apgautas kaimas“. Ūkininkai nepatenkinti padėtimi rinkoje, kurią esą lemia „nekontroliuojamas grūdų srautas iš Ukrainos“, atkeliaujantis į Lenkiją mainais už degalus, kurie reikalingi Ukrainai.

Ūkininkai primygtinai reikalauja, kad grūdai iš Lenkijos būtų siunčiami į kitas šalis – Afrikos ir Artimųjų Rytų – užuot likę šalies vidaus rinkoje, kurioje maisto produktų kainos jau ir taip sumažėjo.

Sausio mėnesį taip pat Liublino vaivadijoje taip pat vyko ūkininkų protestai prieš Ukrainos grūdų eksportą, kuriuos organizavo grupė „AgroUnia“. Jie teigė, kad dėl to krenta jų produktų kainos. Protestų organizatoriai buvo apkaltinti ardomąja veikla.

Be to, rugsėjo mėnesį keliuose Bulgarijos regionuose vyko prorusiškos akcijos prieš ukrainietiškų grūdų importą. Ūkininkai, profesinių sąjungų nariai ir gamintojai skundėsi dėl nekontroliuojamo produktų importo. Tuo pat metu protestuotojai aktyviai naudojo Kremliaus naratyvus.

