Konservatyvių pažiūrų premjero Mateuszo Morawieckio kabineto didelio masto pertvarkymas buvo atliktas keletą pareigūnų praeitą mėnesį išrinkus į Europos Parlamentą.

Finansų viceministras ir nacionalinės mokesčių administracijos vadovas Marianas Banasas pakeitė finansų ministrę Teresą Czerwinską, o Bozena Borys-Szopa taps naująja šeimos, darbo ir socialinės politikos ministre vietoje Elzbietos Rafalskos.

Naujuoju švietimo ministru tapo Dariuszas Piontkowskis, pakeitęs Anną Zalewską, o Elzbieta Witek iš Joachimo Brudzinskio perėmė vidaus reikalų ministro postą.

Tuo metu Nuolatinio vyriausybės komiteto vadovas Jacekas Sasinas tapo vicepremjeru.

Be to, premjero biuro vadovas Michalas Dworczykas ir buvęs teisingumo ministras Michalas Wosas buvo paskirti ministrais be portfelių.