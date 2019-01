„Visos žuvusiosios yra moterys. Į intensyviosios priežiūros skyrių buvo nuvežtas vyras, patyręs rimtų nudegimų“, – naujienų agentūrai AFP pranešė priešgaisrinės tarnybos atstovas Tomaszas Kubiakas. Jis sakė nežinąs, kodėl kilo gaisras, apie kurį buvo pranešta anksti vakare. Galvosūkių kambariuose, dar vadinamuose pabėgimo kambariais, žaidėjai uždaromi valandai patalpoje ir per tą laiką turi iš jos pabėgti ieškodami užuominų ir įmindami įvairias mįsles. Galvosūkių kambariai yra populiarūs visame pasaulyje, o vien Lenkijoje jų yra daugiau kaip 1 000.

