Lenkijoje nustatyti 358 nauji COVID-19 atvejai, 6 pacientai mirė

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti dar 358 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė šeši anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją sekmadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

