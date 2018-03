Vietos ugniagesių atstovas Slawomiras Brandtas sakė, kad prie sugriuvusio namo dirba 24 ugniagesių komandos. Jis nurodė, kad name buvo 18 butų ir kad tarp sužeistųjų yra vaikų. Didžiosios Lenkijos vaivadijos administracijos vadovas Zbigniewas Hoffmannas sakė, kad trijų sužeistųjų, tarp jų vieno vaiko, būklė labai sunki. Z. Hoffmanas nurodė, kad dar per anksti pasakyti, kodėl sugriuvo namas, bet pridūrė, kad viena galima priežastis yra dujų sprogimas. Sprogimas Poznanės pietiniame Dembeco rajone esančiame daugiabutyje driokstelėjo apie 7 val. 50 min. vietos (8 val. 50 min. Lietuvos) laiku, naujienų agentūra IAR citavo ugniagesių informaciją. Pasak ugniagesių vado Andrzejaus Bartkowiako, dalinė pastato griūtis sunaikino keturis iš 18 butų. Pareigūnas perspėjo, kad išlieka pastato fasado griūties pavojus. Susiję straipsniai: Lenkiją kaustantis šaltis pastarąją savaitę pareikalavo 7 žmonių gyvybių Per šį incidentą nenukentėję namo gyventojai buvo apgyvendinti netoliese esančiame viešbutyje. Pasak vietos dujų tarnybos vadovo, vasario 19 dieną pastate buvo atlikta dujų tinklų inspekcija, bet jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Pareigūnai pradėjo įvykio priežasčių tyrimą.

