Parade, vykstančiame Lenkijos pergalės prieš sovietų pajėgas Varšuvos mūšyje 103-iųjų metinių proga, per Varšuvą žygiavo 2000 karių iš Lenkijos ir kitų NATO šalių, juos lydėjo 200 vienetų karinės technikos ir 92 lėktuvai.

„Rugpjūčio 15-oji – ne tik proga pagerbti pergalingo Varšuvos mūšio didvyrius ir padėkoti šių dienų kariams už mūsų tėvynės gynimą, tai taip pat puiki diena parodyti savo jėgą, parodyti, kad sukūrėme galingas ginkluotąsias pajėgas, kurios nedvejodamos gins mūsų sienas“, – prie Vyslos upės susirinkusiems kariams ir žiūrovams sakė Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas.

Kaip rašo „Reuters“, vyriausybė tikisi, kad paradas bus žinia Maskvai, o taip pat ir rinkėjams prieš spalį Lenkijoje vyksiančius rinkimus.

Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą ginkluotųjų pajėgų stiprinimas tapo Lenkijos valdančiųjų prioritetu. Valdančioji šalies partija pažadėjo padvigubinti kariuomenės dydį ir šiais metais gynybai išleisti apie 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Tuo metu Lenkijos opozicija kaltina valdančiuosius pasitelkus kariuomenę siekiant politinės naudos.

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, M. Blaszczakas ir kiti politikai, įskaitant ministrą pirmininką Mateuszą Morawieckį, antradienį stebėjo paradą per kurį, be kita ko, buvo demonstruojami iš JAV pirkti tankai „M1A1 Abrams“, Pietų Korėjos tankai K2, taip pat raketų paleidimo įrenginiai HIMARS, oro gynybos sistemos „Patriot“ ir lenkų gamybos pėstininkų kovos mašinos „Borsuk“.

🇵🇱🤝🏻🇷🇴🇺🇸 Romanian and American troops are present at the military parade in Warsaw (Poland). #poland #SilnaBiałoCzerwona #warsaw #romania #usa #american pic.twitter.com/l9zGcIGJ0z

🇵🇱🤝🏻🇷🇴🇺🇸🇭🇷 American, Romanian, and Croatian soldiers celebrate with their Polish allies, the 103rd anniversary of Poland's victory over Bolshevik Russia in the Battle of Warsaw.#Poland #warsaw #croatia #romania #usa #RussiaIsLosing pic.twitter.com/g8uRWHrPvS