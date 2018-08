Vietos karinio jūrų laivyno dalinio atstovas Jacekas Kwiatkowskis sakė, kad sprogmenys buvo ištraukti iš vandens ir specialiu sunkvežimiu išvežti į bandymų poligoną, kur buvo detonuoti. Kiekviena bomba svėrė po 300 kilogramų. Toje pačioje vietoje buvo rasti dar du metaliniai objektai, tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai – seno inkaro dalys ir metalo laužas. Kolobžego pareigūnas Dariuszas Trzeciakas nurodė, kad buvo evakuoti apie 2 000 miesto gyventojų ir 200 poilsiautojų. Kiek vėliau jiems buvo leista grįžti.

