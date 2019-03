Pasak Malgorzatos Jureckos, 37 metų vyras buvo apkaltintas bandymu pavogti kultūrinės svarbos objektą. Už tokius nusikaltimus gali būti skiriamos įkalinimo iki 10 metų bausmės. Įtariamasis pripažino savo kaltę, sakė M. Jurecka. Osvencimą Antrojo pasaulinio karo metais buvo okupavę vokiečiai. Aušvico memoriale pastaraisiais metais buvo užfiksuota vagysčių ir vandalizmo atvejų. Rimčiausias atvejis yra mirties stovyklos pagrindinių vartų dalies su nacių šūkiu „Arbeit Macht Frei“ (Darbas išlaisvina) vagystė 2009-aisiais. Vėliau užrašas buvo surastas supjaustytas į gabalus.

