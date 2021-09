Lenkijai gresia rimti nemalonumai dėl „zonų be LGBTQ“

Praėjusią savaitę Europos Komisija (EK) išsiuntė laiškus vaivadijų gubernatoriams, kuriuose įspėjo, kad, nepanaikinus priimtų sprendimų, lėšos bus užlaikytos, praneša Lenkijos žiniasklaida.

Šią informaciją taip pat patvirtino su situacija susipažinęs valdininkas.

Įšaldytos lėšos yra bloko programos „React-EU“, pradėtos siekiant padėti valstybėms narėms atsigauti po koronaviruso pandemijos, dalis.

Dar praėjusių metų rugsėjį EK pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad vadinamosioms „zonoms be LGBT“ „nėra vietos mūsų Sąjungoje“, taip netiesiogiai pakomentuodama kai kurių Lenkijos miestų sprendimą pasiskelbti „zonomis be LGBT ideologijos“.

„Nenuilsdama kursiu lygybės sąjungą. Sąjungą, kurioje gali būti, kas esi, ir mylėti, ką nori – be baimės būti apkaltintas ar diskriminacijos“, – metiniame pranešime teigė U. von der Leyen.

„Todėl, kad buvimas savimi nėra tavo ideologija. Tai tavo tapatybė. Niekas negali to atimti. Noriu pasakyti visiškai aiškiai – zonos be LGBTQI yra zonos be žmogiškumo. Joms nėra vietos mūsų Sąjungoje“, – sakė EK pirmininkė.

Virtinė Lenkijos miestų pasiskelbė „zonomis be LGBT ideologijos“, o prezidentas Andrzejus Duda kovą už lygybę palygino su komunizmu dėl neva nacionalinėms Lenkijos vertybėms LGBT žmonių keliamos grėsmės.

Briuselis jau anksčiau pasmerkė tokią poziciją, tačiau U. von der Leyen buvo dar griežtesnė ir pažadėjo raginti ES valstybes nares pripažinti homoseksualių porų kitose ES šalyse įsivaikintus vaikus.

„Jei esate tėvai vienoje šalyje, esate tėvai visose šalyse“, – sakė ji.

Lydima europarlamentarų plojimų, U. von der Leyen taip pat pakartojo pažadą kovoti su rasizmu.

„Neapykanta yra neapykanta – niekas neturėtų su ja susidurti“, – teigė ji, žadėdama naudoti ES biudžeto lėšas kovai su diskriminacija darbe, būsto rinkoje ir sveikatos apsaugoje.

„Gerinsime švietimą ir gilinsime žinias apie istorines, kultūrines rasizmo priežastis. Kovosime su nesąmoningu šališkumu, kuris egzistuoja žmonėse, institucijose ir net algoritmuose. Taip pat paskirsime pirmąjį Komisijos istorijoje kovos su rasizmu koordinatorių, kad užtikrintume šios srities darbus ir dirbtume tiesiogiai su žmonėmis, pilietine visuomene ir institucijomis“, – praėjusių metų rugsėjį teigė U. von der Leyen.