Izraelis yra nepatenkintas įstatymo projektu, kurį dešiniųjų dominuojamas Lenkijos Seimas patvirtino penktadienį. Būsimasis įstatymas numato trejus metus laisvės atėmimo asmenims, viešai skelbiantiems, kad Lenkijos valstybė arba tauta yra kalta dėl nacių nusikaltimų, arba vartojantiems formuluotę „Lenkijos mirties stovyklos“. Izraelio pareigūnai šiame įstatyme įžvelgia bandymą neigti Lenkijos dalyvavimą nacistinės Vokietijos vykdytame žydų naikinime ir baiminasi, kad pagal dabartinę formuluotę atsakomybė gali būti taikoma Holokaustą išgyvenusiems žmonėms, pasakojantiems apie savo asmeninę patirtį, taip pat tyrėjams, mokytojams. Susiję straipsniai: Duda: Lenkija nedalyvavo Holokauste Prezidentės patarėjas: lenkų mažumos klausimas neturi užgožti strateginių tikslų su Lenkija Tačiau Lenkijos pareigūnai tvirtina, kad siūlomame įstatyme Holokausto liudytojai yra apsaugoti nuo baudžiamojo persekiojimo. Naująjį įstatymą palaikantys lenkų nacionalistai protestą planavo surengti trečiadienį vakare, tačiau Lenkijos regiono vadovas Zdzislawas Sipiera trečiadienį jį uždraudė dėl saugumo priežasčių ir gindamas nacionalinį interesą. „Turime pagrindo manyti, kad tai būtų labai didelis kelių grupių protestas, kuris gali kelti grėsmę Lenkijos valstybiniams interesams... todėl aš nusprendžiau uždrausti akcijas tame rajone (šalia Izraelio ambasados) Varšuvoje nuo sausio 31 iki vasario 5 dienos“, – sakė Z. Sipiera žurnalistams. Protestą rengia trys savo jėgas suvienijusios Lenkijos nacionalistų ir ultradešiniųjų grupės, įskaitant Visos Lenkijos jaunimą, Nacionalinį judėjimą ir Nacionalistų radikalų stovyklą (ONR). Pastarosios partijos ištakos siekia prieš Antrąjį pasaulinį karą susikūrusį antisemitinį judėjimą. Naujasis Lenkijos įstatymo projektas sukėlė Izraelio ir viso pasaulio žydų bendruomenių nepasitenkinimą. Palaikydamas Izraelio raginimą atsisakyti šio įstatymo Amerikos žydų kongreso vadovas Davidas Harrisas antradienį paragino Lenkijos lyderius „atšaukti šį įstatymą ir skirti dėmesio švietimui apie netikslius ir žalingus pasisakymus, o ne versti (žmones) nusikaltėliais“. Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda sekmadienį pabandė sušvelninti kilusią įtampą, pažadėdamas „kruopščią galutinės įstatyminio akto formos analizę“, atkreipiant dėmesį į Izraelio nerimą keliančias nuostatas. Tačiau pirmadienį kalbėdamas per valstybinę televiziją TVP A. Duda sakė, kad jį „apstulbino“ Izraelio „audringa ir labai nepalanki reakcija“ į šį įstatymo projektą. „Mes tikrai negalime trauktis atgal, mes turime teisę apginti istorinę tiesą“, – pridūrė jis. Kas įstatymas įsigaliotų, jo projektą dar turėtų patvirtinti Senatas ir pasirašyti prezidentas.











