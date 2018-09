Ministras Mariuszas Blaszczakas sakė, kad nauja divizija bus dislokuota Sedlcėse. Ją sudarys trys brigados, kurių dvi jau egzistuoja, o trečia bus suformuota. Šis žingsnis, kuriuo siekiama sustiprinti NATO rytinį flangą, atspindi Lenkijos nerimą dėl Rusijos. M. Blaszczakas sakė, kad naujoji divizija, kurią gali sudaryti iki 15 tūkst. karių, tenkins „operatyvinius poreikius“. Rugsėjo 17 dieną vadovavimą divizijai perims brigados generolas Jaroslawas Gromadzinskis. Daugiau jokių detalių gynybos ministras nepateikė.

