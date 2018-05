„Pasisakome už JT taikdariškos misijos dislokavimą“, – A. Duda sakė per spaudos konferenciją Niujorke. Kiek anksčiau jis panašų raginimą išsakė JT Saugumo Taryboje, gegužę pirmininkaujamoje Lenkijos.

„Taip pat primygtinai pabrėžiu, jog jeigu taip nutiktų, šios pajėgos turėtų būti dislokuotos visoje teritorijoje, šiuo metu esančioje separatistų rankose“, – pridūrė Lenkijos lyderis.

„Pirmiausia šios pajėgos turėtų būti dislokuotos palei tarptautinės bendrijos pripažįstamos sienos tarp Ukrainos ir Rusijos“, – sakė A. Duda.

„Neteisėta Krymo okupacija ir trečiųjų šalių remiami separatistai Donbase (Rytų Ukrainoje) – didelis iššūkis ne vien Ukrainai, bet ir viso Europos žemyno stabilumui“, – lenkų televizija TVN24 citavo A. Dudos pasisakymą per JT Saugumo Tarybos debatus.

Pernai rugsėjį Rusija pasiūlė Jungtinėms Tautoms pasiųsti ribotą taikdarių kontingentą, turintį saugoti apie 600 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojų, prižiūrinčių padėtį Rytų Ukrainoje.

Rusija parengė JT rezoliucijos projektą ir pasiūlė, kad lengvai ginkluoti taikdariai saugotų ESBO stebėtojus, dirbančius prie Ukrainos pajėgų ir prorusiškų separatistų skiriamosios linijos.

Tačiau Ukraina jau seniai reikalauja, kad JT kontingentas veiktų visame šalies rytiniame regione prie sienos su Rusija, kad būtų užkirstas kelias ginkluotės ir kovotojų srautui iš kaimyninės valstybės.

Bet koks pasiūlymas dislokuoti taikdarių pajėgas visoje Rytų Ukrainoje beveik neabejotinai būtų blokuotas Rusijos, Saugumo Tarybos nuolatinės narės.

Kremlius griežtai nusistatęs prieš planus pasiųsti ginkluotus JT taikdarius patruliuoti palei dalį Ukrainos ir Rusijos sienos, nekontroliuojamos Kijevo.

Jau daugiau kaip 10 tūkst. žmonių žuvo per 2014 metų balandį prasidėjusį konfliktą Ukrainos rytuose tarp provakarietiškos Kijevo vyriausybės ir Rusijos remiamų separatistų. Be to, Rusija kiek anksčiau tais pačiai metais aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.

Vakarų galybės kaltina Rusiją kurstant separatistus Ukrainos pramoniniame rytų regione.

Šioje teritorijoje nuolat įvyksta susirėmimų, nors konflikto šalys 2015 metais sudarė vadinamuosius Minsko taikos susirėmimus.